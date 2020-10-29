Путин предостерёг конкурентов «Яндекса» от нерыночных методов

https://static.news.ru/photo/f7554dc6-19ed-11eb-9e0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин надеется на то, что конкуренты корпорации «Яндекс» не станут использовать против неё нерыночные методы.

Об этом глава страны заявил на инвестиционном форуме «Россия зовёт!». При этом Путин отметил, что сейчас «Яндекс» «хорошо развивается».

Надеюсь, что никаких некоммерческих нерыночных инструментов в конкурентной борьбе с ним применяться партнёрами не будет, — сказал Путин.

Президент назвал хорошими перспективы «Яндекса», Mail.ru, «Ростелекома» и «Сбера». Путин пообещал «всячески способствовать их развитию».

26 октября представители «Яндекса» опубликовали в открытом доступе отчёт о прозрачности компании, в котором содержится информация о передаче властям данных пользователей. Также в обнародованном документе говорится о запросах со стороны государственных органов.

Как писал NEWS.ru, 29 октября «Яндекс» выкупил домен market.ru.