https://static.news.ru/photo/f41ce9cc-6ea1-11ea-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент Владимир Путин рассказал о новых мерах против коронавируса. Он высказал предложение, реализация которого должна защитить бизнес от банкротства.

Для этого необходимо ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве, а также взыскание штрафов и долгов, уверен политик.

Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства. В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взысканий долгов и штрафов, — сказал он во время своего обращения к гражданам.

Также, как писал NEWS.ru, он объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей. Сотрудникам сохранят заработную плату, рассказал он в своём обращении к гражданам. Работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности города, будет продолжена.

Президент предложил изменить схему расчёта больничных выплат, чтобы поддержать граждан, которые оказались без работы из-за коронавируса.

По словам лидера, существующая система расчёта больничных может оказаться несправедливой в условиях массового карантина: молодые сотрудники могут получать «крайне низкие выплаты по больничному листу».

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.