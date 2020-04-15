Путин предложил включить в программу поддержки предприятия МСБ

https://static.news.ru/photo/89b06e40-7f1f-11ea-861f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предприятия малого и среднего бизнеса (МСБ) должны быть включены в программы государственной поддержки. С соответствующей инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.

Бизнесмены смогут направить денежные средства на выплаты зарплат сотрудникам. Поддержка будет из расчёта 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. При этом предприятия обязаны сохранить 90% своих работников.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, непредсказуемым и нестандартным. По словам эксперта, этот кризис развивается не по экономическим законам.