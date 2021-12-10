Путин предложил расширить внедрение в ЕАЭС системы маркировки товаров

Президент России Владимир Путин предложил расширить внедрение в Евразийском экономическом союзе механизмов маркировки товаров. По его словам, это необходимо для обеспечения прозрачности рынков в союзе. 1 декабря в России стартовала обязательная маркировка упакованной минеральной воды. Теперь производители должны наносить на упаковку средства идентификации и направлять данные в информационную систему.

<...> Речь идёт о более широком внедрении механизмов маркировки товаров, которые уже успешно применяются для отдельных товарных позиций. Эта практика показала свою эффективность в решении таких задач, как борьба с нелегальным товарооборотом, особенно в потребительском секторе, увеличение налоговых поступлений в бюджеты стран-участниц, создание конкурентоспособной среды для бизнеса, — сказал Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета.

С 1 декабря в России ввели обязательную маркировку упакованной минеральной воды. Она обязывает производителей наносить на упаковку средства идентификации и предоставлять эти сведения в информационную систему. С 1 марта 2022 года требование о нанесении средств идентификации станет обязательным для всех видов упакованной воды.

Сейчас в системе «Честный знак» зарегистрировано более 900 производителей и 130 импортёров воды, обеспечивающих 95% объёмов рынка. Лидерами по темпам маркировки стали Краснодарский и Ставропольский края, Московская область и Татарстан.