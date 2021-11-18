Путин предложил поднять прожиточный минимум и МРОТ

Президент России Владимир Путин предложил поднять на 1 тысячу рублей прожиточный минимум в РФ. В абсолютных цифрах по стране он должен вырасти до 12654 рублей в месяц. Должен вырасти и МРОТ. Российский лидер заявил, что социальный блок является ключевым приоритетом в бюджете страны, сообщает РИА Новости.

В абсолютных цифрах по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12654 рублей в месяц, — сказал Путин.

Он добавил, что должен вырасти и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в будущем году, также на 8,6%. В абсолютных цифрах это примерно на 1100₽. В итоге МРОТ в следующем году составит 13890 рублей в месяц, заявил Путин.

В проекте федерального бюджета на 2022 год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы, — пояснил глава государства на совещании по социальным вопросам.

Путин поручил своей администрации подготовить поправки в законодательство и в ближайшие дни внесёт их в Государственную думу. Президент Российской Федерации попросил депутатов поддержать инициативу при рассмотрении законопроекта о федеральном бюджете во втором чтении.

Путин подчеркнул, что от размера прожиточного минимума зависят многие соцпособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, «важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано».

Ранее сообщалось, что социальные пособия и выплаты в 2021 году — неотъемлемая часть государственной политики, которая направлена на материальную поддержку определённых групп категорий граждан. Финансирование пособий в 2021 году осуществляют бюджетные и внебюджетные фонды. NEWS.ru рассказывал о том, какие предусмотрены ежемесячные и единовременные выплаты в 2021 году, размеры пособий и кому они положены.