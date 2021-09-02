Путин предложил отложить вопрос о пятилетнем моратории на проверки бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил отложить на год решение вопроса о пятилетней отсрочке проверок бизнеса. Об этом он заявил в ходе общения с модераторами и спикерами Восточного экономического форума во Владивостоке. Слова президента приводит РИА Новости.

Президент пояснил , что прежде чем решать вопрос о предоставлении столь продолжительной отсрочки, следует выяснить, как инвесторы реализуют заявленные планы и как пользуются предоставленными им мерами поддержки. Поэтому к предложению необходимо вернуться через год.

Ранее эксперты и предприниматели предложили сделать бессрочным действующий мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса, аргументируя это тем, что цифровизация бухгалтерии сделала деятельность предпринимателей более прозрачной для налоговиков. По их словам, проверки должны проводиться только по факту сокрытия налогов либо на основании расследований налоговой службы.