https://static.news.ru/photo/3aa5dc7e-6384-11ea-aabb-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что власти будут делать всё, чтобы привлечь инвесторов для работы в России и обеспечить безопасность их капиталовложений и минимизировать риски.

Об этом Путин заявил на встрече с инвесторами.

Со своей стороны могу вам сказать, что мы будем делать всё для того, чтобы создавать условия для вашей работы, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, — цитирует РИА Новости главу государства.

Ранее Путин прокомментировал ситуацию в России в связи с обвалом цен на нефть и последующее за ним ослабление национальной валюты. Он выразил уверенность, что Россия пройдёт этот турбулентный период спокойно и достойно и в результате он отразится на всей российской экономике позитивным образом.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия лучше других нефтяных стран готова к падению цен на сырьё. По его словам, Кремль не собирается снизить или сократить утверждённые расходы, поэтому бюджет выполнит все обязательства перед гражданами.