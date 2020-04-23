Путин потребовал создать условия для кредитования на перспективу

https://static.news.ru/photo/d20cb7a6-8556-11ea-82af-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин призвал банки создать в стране условия по кредитованию на перспективу.
Важно сейчас создавать условия по кредитованию на долгосрочную и среднесрочную перспективу, — цитирует РИА Новости главу государства.
Ранее NEWS.ru писал, что темп роста розничного кредитования в России в феврале 2020 года увеличился до 1,2%, по сравнению с сезонно низким приростом в январе (+0,8%). Показатель мог быть ещё выше, если бы не отрицательное влияние пандемии коронавирусной инфекции на туризм и экономику в целом. Портфель корпоративных кредитных договоров за месяц сильно не изменился, увеличившись на 51 млрд рублей, или на 0,1%.