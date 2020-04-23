Путин потребовал создать условия для кредитования на перспективу

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Мировые цены нефть начали расти после рекордного обвала 20–21 апреля, поднимаясь на 10–15% во время биржевых торгов в четверг. Североморская Brent добралась до $22,39 за баррель, американская WTI — до $15,85.

К середине торгов рост замедлился до 8,44% для Brent и до 12,4% для WTI. По мнению аналитиков, начавшееся удорожание нефти не станет долгосрочным трендом. До тех пор, пока будет избыток...