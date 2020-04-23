Экономика

Путин потребовал создать условия для кредитования на перспективу

14:35, 23 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин призвал банки создать в стране условия по кредитованию на перспективу.

Важно сейчас создавать условия по кредитованию на долгосрочную и среднесрочную перспективу, — цитирует РИА Новости главу государства.

Ранее NEWS.ru писал, что темп роста розничного кредитования в России в феврале 2020 года увеличился до 1,2%, по сравнению с сезонно низким приростом в январе (+0,8%). Показатель мог быть ещё выше, если бы не отрицательное влияние пандемии коронавирусной инфекции на туризм и экономику в целом. Портфель корпоративных кредитных договоров за месяц сильно не изменился, увеличившись на 51 млрд рублей, или на 0,1%.

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