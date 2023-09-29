Путин потребовал снизить цены: подешевеет ли бензин на АЗС Власти поручили нефтяникам решить проблемы с подорожанием топлива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обратил внимание на растущие цены на топливо, которые не смог остановить запрет на экспорт нефтепродуктов. Позже на совещании с нефтяниками вице-премьер Александр Новак заявил о необходимости их снижения. Когда и на сколько бензин и дизель могут подешеветь на АЗС — в материале NEWS.ru.

Как изменялись цены на бензин

Последние несколько месяцев цены на топливо на бирже держались на рекордно высоких уровнях. В рознице стоимость бензина и дизеля тоже заметно выросла, прежде всего на независимых АЗС. В целом рост цен более чем вдвое превысил накопленную с начала года инфляцию и составил 9,4–11,3%.

В ответ на это правительство 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля (пусть и с исключениями для Абхазии, Южной Осетии и стран ЕАЭС). Эти ограничения должны пресечь «серый» экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок России, заявили в Министерстве энергетики России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биржевые цены несколько дней действительно снижались, а затем вновь начали расти. С 25 по 28 сентября оптовые цены на бензин марки АИ-92 повысились на 4,5%, Аи-95 — на 3,9%, дизель — на 3,9%. Эксперты объяснили это возросшим спросом на подешевевший товар и надеждой на скорую отмену экспортных ограничений.

Что о ситуации с бензином сказал Владимир Путин

На рост розничных цен обратил внимание президент Владимир Путин, который 27 сентября провел совещание с членами правительства. Он посоветовал плотнее работать с нефтяными компаниями, чтобы те ощущали свою ответственность за происходящее.

По словам президента, проблема в том, что цены растут именно в рознице. Меры приняты, а цены все равно меняются. Значит, ключевой вопрос — это стабилизация цен в рознице, поскольку потребителя мало интересует, что же происходит на других уровнях, указал глава государства.

Также Путин подчеркнул, что бизнес хочет получить большую прибыль, потому топливо и идет на экспорт. Но у правительства цели совершенно иные. По словам главы государства, обе стороны должны работать вместе, чтобы не страдал конечный потребитель.

Что говорят в правительстве о ситуации с бензином

На следующий день, 28 сентября, вице-премьер Александр Новак созвал совещание с представителями нефтяных компаний, главной темой которого ожидаемо стало снижение розничных цен на топливо.

«В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим», — подчеркнул вице-премьер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений, предупредил он.

Какие решения были приняты по итогам совещания с Новаком

Нефтяным компаниям поручено принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС.

Они должны привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.

Объем биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива.

Портовые приграничные базисы будут закрыты для вывоза топлива, хранящееся в цистернах топливо отправят на внутренний рынок.

Для борьбы с серым экспортом будут введены меры административного и экономического характера.

Когда начнут снижаться цены на АЗС

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман в беседе с NEWS.ru допускает, что уже в ближайшие 1–2 месяца стоимость бензина и дизеля на ряде независимых АЗС, которые были вынуждены сильно поднять цены из-за критической ситуации на оптовом рынке, опустится до уровня АЗС вертикально-интегрированных компаний (ВИНК) (в отличие от дочерних заправок нефтяных компаний, они покупают топливо на бирже, по сути, у тех же ВИНК. — NEWS.ru).

Как заметил эксперт, рост цен на АЗС вертикально-интегрированных компаний «был умеренным и не в полной мере отражал ситуацию на оптовом рынке». Поэтому на таких АЗС цены снизятся, только если запрет на экспорт продлится хотя бы нескольких недель, но даже в этом случае они опустятся не более чем на 1–3%.

В ближайшие месяцы цены на независимых АЗС и заправках ВИНК сравняются, считает преподаватель кафедры политэкономии и истории экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова Катерина Волкова. По ее словам, стоимость бензила и дизеля будет зависеть скорее от местоположения конкретной станции.

Вместе с тем эксперт напоминает NEWS.ru, что низкий курс рубля мотивирует производителей экспортировать нефтепродукты на мировой рынок, где цены выше. «Поэтому ожидать значительного снижения цен на внутреннем рынке не стоит», — говорит она.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост оптовых цен сейчас подогревается двумя факторами — отложенным спросом и временным эмбарго на экспорт, говорит основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Дело в том, что запрет изначально не распространялся на поставки в Абхазию, Южную Осетию и страны ЕАЭС. Потом из него также исключили судовое топливо, газойли и средние дистилляты. Помимо этого, сокращение добычи Россией и Саудовской Аравией и сокращение запасов в нефтехранилищах США подогревают опасения рынка о возможном дефиците топлива в преддверии зимы.

«Значит, котировки продолжат расти. Нефтяникам будет выгоднее продавать свою продукцию на внешний рынок. Поэтому и цены на АЗС тоже продолжат расти», — считает Сидоров.

Возможно, рост стоимости дизеля несколько замедлится, когда аграрии завершат уборочную кампанию, но тренд все равно останется восходящим, добавляет он.

Как подчеркнул эксперт, на крупных сетевых и на независимых АЗС в следующем месяце цены вырастут в пределах двух рублей за литр.

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