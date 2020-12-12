Путин потребовал решить проблему с ростом цен на продукты за неделю

https://static.news.ru/photo/55678e84-3d2e-11eb-87a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства, которое состоялось 9 декабря, потребовал в течение недели решить проблему с ростом цен на продукты в отечественных магазинах. Видеозапись с речью главы государства показали в эфире телеканала «Россия 1».

На совещании Путин говорил, что в российских магазинах выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые. Кроме того, национальный лидер выступил с критикой главы Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.

Президент потребовал, чтобы указанная проблема была решена в течение недели.

Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов, — заявил глава государства. Запись продемонстрирована в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Как ранее передавал NEWS.ru, в правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России. Её состав утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом 12 декабря сообщили представители пресс-службы кабмина.