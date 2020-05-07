Путин потребовал повысить конкурентоспособность российских товаров

https://static.news.ru/photo/a2a14ac4-905d-11ea-aeb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил о необходимости повысить конкурентоспособность продукции, произведённой в России. Это нужно для более успешной борьбы за международные рынки сбыта.

В первую очередь речь идёт о товарах топливно-сырьевой группы и о продуктах питания. Конкуренция в этих отраслях обострилась на фоне падения глобального спроса, отметил глава государства.

Чтобы преуспеть в этой борьбе, повысить конкурентоспособность российских товаров, наши экспортёры должны действовать вместе с транспортными компаниями, — заявил Путин на совещании по ситуации в транспортной сфере.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент поручил правительству создать условия по поощрению импортозамещения в промышленности и меры поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.