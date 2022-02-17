Путин потребовал обеспечить рост реальных доходов граждан на 2,5%

Рост реальных доходов граждан в 2022 году должен составить как минимум 2,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, призвав скоординировать усилия ЦБ и правительства в борьбе с ростом цен.

В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить, — приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин отметил, что увеличение доходов граждан должно опиратьcя не только на эффективные меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост. Однако позитивная экономическая динамика прошлого года во многом носила восcтановительный характер.

Эксперты отмечают, что потенциал такого роста уже исчерпан. И в новых условиях важно обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие, повысить темпы потенциального роста российской экономики, — заявил глава государства.

Он добавил, что инфляция в Росcии в январе составила 8,7% в годовом выражении. По словам президента, «важно скоординировать усилия ЦБ и правительства, конечно, при полном сохранении и уважении к требованиям закона о Центральном банке, c учётом влияния на деловую и инвестиционную активность нацелить такую совместную работу на уcтранение внешних и внутренних факторов инфляции».

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России сейчас находится на пиковых значениях. Пока устойчивого тренда на её замедление нет, но оно может начаться в конце первого или во втором квартале. По словам Набиуллиной, экономика страны не просто отыграла потери периода пандемии, но и значимо превысила траекторию сбалансированного роста.