Путин потребовал максимально снизить ущерб от пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/f75141b0-8558-11ea-bf06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизбежные социально-экономические потери от пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) для российского общества должны быть минимальными, заявил глава РФ Владимир Путин.

По словам лидера, эпидемия заболевания в первую очередь угрожает жизни и здоровью людей. Однако финансовое благополучие государств также страдает из-за ограничительных мер, пишет ТАСС.

Минимизировать такое негативное влияние, снизить неизбежные социально-экономические потери — наша общая важнейшая задача, — резюмировал президент.

Политик также призвал банки создать в стране условия по кредитованию на перспективу. Кроме того, Путин поручил обеспечить строительную отрасль экспресс-тестами на коронавирус нового типа, в том числе и вахтовиков. Срок исполнения распоряжения лидера — до 1 мая 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские компании получат до 305 млрд рублей кредитов на выдачу зарплат сотрудникам, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он добавил, что власти безвозмездно помогут почти миллиону предприятий.

Глава кабмина уточнил, что до этого программа охватывала только малые и микропредприятия в пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции отраслях. Теперь её хотят расширить на средние и крупные компании в тех же секторах экономики.