https://static.news.ru/photo/78f8fcc4-daf2-11e9-8ea0-fa163e074e61_660.jpgПрезидент РФ Владимир Путин (слева) Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин выявил ошибки в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны. Глава государства считает, что темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК недостаточны.
В ряде случаев были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению. Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа, — цитирует ТАСС Путина.
Он поручил правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции.
При этом Путин отметил, что технологическая независимость на сегодняшний день обеспечена более чем по 350 образцам вооружений и техники.
Как писал News.ru, Владимир Путин призвал организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к диверсификации производств и активному выходу на рынки гражданской продукции. Он отметил, что «грамотная, осмысленная» диверсификация может повысить финансовую устойчивость предприятий и создать новые рабочие места. Также президент обратился к представителям ОПК с призывом «смелее выходить на внутренние и внешние рынки» при производстве гражданской продукции.
Есть основания после сегодняшних консультаций говорить о том, что Европейская комиссия будет стараться отстаивать свою позицию, которая была изложена в соглашении по OPAL, которая и стала предметом судебного разбирательства, —...
Путин потребовал исправить ошибки в организации импортозамещения в ОПК