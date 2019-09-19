https://static.news.ru/photo/78f8fcc4-daf2-11e9-8ea0-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин (слева) Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выявил ошибки в планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны. Глава государства считает, что темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК недостаточны.

В ряде случаев были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению. Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа, — цитирует ТАСС Путина.

Он поручил правительству и профильным ведомствам принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции.

При этом Путин отметил, что технологическая независимость на сегодняшний день обеспечена более чем по 350 образцам вооружений и техники.

Как писал News.ru, Владимир Путин призвал организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к диверсификации производств и активному выходу на рынки гражданской продукции. Он отметил, что «грамотная, осмысленная» диверсификация может повысить финансовую устойчивость предприятий и создать новые рабочие места. Также президент обратился к представителям ОПК с призывом «смелее выходить на внутренние и внешние рынки» при производстве гражданской продукции.