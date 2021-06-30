Путин поставил задачу подавить инфляцию

Российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что сейчас стоит задача подавления инфляции.

Также глава государства сообщил, что рассчитывает на её возвращение к целевому показателю.

Инфляция поднялась до 5,9%, задача стоит для её подавления, — сообщил Путин.

Однако в этом году снизить инфляцию до цели в 4% не получится. В этом году она будет в районе 5%, пояснил российский лидер.

Кроме того, президент сообщил, что малый и средний бизнес в пандемию пострадал больше всех, но власти проработали целый набор мер по его поддержке.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.

Ранее бизнес предупредил о грядущем масштабном подорожании товаров и услуг, производимых с использованием спецтехники. Это может произойти из-за высоких цен на металл.