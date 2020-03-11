https://static.news.ru/photo/f49a8588-6395-11ea-9a02-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проводит встречу с инвесторами. В резиденцию российского лидера в Ново-Огарёво пригласили гендиректора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа, основателя Almaz Capital Partners Александра Галицкого, а также основателя RTR-Global Леонида Богуславского.

Помимо них, как отмечает ТАСС, в беседе участвуют управляющий партнёр Altera Capital Кирилл Андросов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьёв. Кроме того, к обсуждению финансовой ситуации пригласили премьер-министра Михаила Мишустина и помощника президента Максима Орешкина.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин заявил, что власти будут делать всё, чтобы привлечь инвесторов для работы в России и обеспечить безопасность их капиталовложений и минимизировать риски.