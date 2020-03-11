Президент России Владимир Путин проводит встречу с инвесторами. В резиденцию российского лидера в Ново-Огарёво пригласили гендиректора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа, основателя Almaz Capital Partners Александра Галицкого, а также основателя RTR-Global Леонида Богуславского.
Помимо них, как
Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин заявил, что власти будут делать всё, чтобы привлечь инвесторов для работы в России и обеспечить безопасность их капиталовложений и минимизировать риски.
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