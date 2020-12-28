Путин поручит обдумать смягчение требований к бизнесу по сохранению штата

https://static.news.ru/photo/0a4025de-48fe-11eb-a76a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин поручит обдумать смягчение требований к предпринимателям по сохранению штата для получения государственной поддержки на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). С подобной просьбой к политику обратился 28 декабря 2020 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе встречи в Кремле.

Он добавил, что представители компаний не могут сдерживать своих работников, желающих уволиться в нынешних условиях, а это вызывает проблемы с поддержанием численности сотрудников на уровне 90% от показателя апреля 2020-го, пишет ТАСС.

Здесь надо посмотреть — это увольнение по собственному желанию или по сокращению. Я попрошу правительство подумать над этим, — заявил Путин.

Дальнейшие меры поддержки бизнеса государством на фоне COVID-19 будут зависеть от текущей ситуации. При этом на данный момент каких-либо экстренных планов у российских властей нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что целый набор программ реализуется «в плане рутинной работы правительства». Одной из главных целей работы кабмина является поддержка существующих и создание новых малых и средних предприятий, добавил представитель Кремля.

Чиновник напомнил, что для помощи бизнесу — особенно малому и среднему предпринимательству — ранее правительством было принято несколько пакетов помощи, которые были обнародованы лично президентом Владимиром Путиным.

При этом Песков подчеркнул, что спад российской экономики произошёл в меньшей степени, чем в других странах, где от проседания не спасли даже «сотни миллиардов» национальной валюты. По его мнению, эти деньги попросту «сгорели в топке», писал NEWS.ru.