Путин поручит кабмину заняться проектом обеспечения водой Севастополя

https://static.news.ru/photo/4d316ac0-ed13-11ea-80a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручит кабинету министров проработать вопрос финансирования проекта обеспечения Севастополя водой.

Об этом российский лидер сообщил в ходе встречи с врио севастопольского губернатора Михаилом Развожаевым, который попросил выделить средства на водоснабжение региона. По словам Развожаева, одна из главных проблем в этом вопросе — большие потери на сетях.

В свою очередь Путин отметил, что это фундаментальный вопрос, требующий немедленного решения.

Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее, — сказал президент.

По его словам, благодаря тому, что Развожаев назвал необходимые объёмы финансирования, ответственным лицам останется лишь «выверить эти цифры», после чего можно начинать работу над решением проблемы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в настоящее время какие-либо переговоры с Украиной о возобновлении поставок воды по Северо-Крымскому каналу нецелесообразны.