Путин поручил защитить соцвыплаты россиян от списаний по долгам

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России внести изменения в законы, чтобы защитить социальные выплаты граждан от списаний с их банковских счетов. Изменения должны быть внесены до 1 февраля 2022 года. Это следует из перечня поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», который опубликован на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на защиту социальных выплат от списания в рамках исполнительного производства, а также в рамках исполнения гражданами обязательств по договорам потребительского кредита (займа), — указано в перечне.

Также Путин потребовал предусмотреть в федеральном бюджете на 2022 год 45 миллиардов рублей на расселение ветхого жилья в российских регионах.

Ранее финансовый консультант и спикер проекта «Программа повышения финансовой грамотности взрослого населения» Татьяна Волкова заявила, что банкам нужен чёткий регламент и слаженная работа команды программистов, чтобы вернуть соцвыплаты в случае списания. Однако за небольшой срок отделить выплаты и пособия от других денег не получится.