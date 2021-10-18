Путин поручил выделить Сахалину 4,6 млрд рублей на расселение ветхого жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность выделения дополнительных денег на расселение аварийного и ветхого жилья в Сахалинской области. На эти цели предлагается направить 4,6 млн рублей, говорится на сайте Кремля.

Деньги должны пойти на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, — сказано в поручении российского лидера.

Сахалинская область первой в России завершает программу переселения граждан из аварийного фонда жилья, признанного таковым до этого срока. В 2020 году в регионе расселили 126 тысяч кв. м. ветхого жилья. Регион стал лидером в этой области.

Ранее Путин поручил кабинету министров совместно с правительством Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки, которые касаются льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах.

Перечислены следующие условия: организации не признаются налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций, применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет, а также применяется режим свободной таможенной зоны.