Путин поручил выделить дополнительно 80 млрд рублей на дороги и транспорт

Правительству необходимо обеспечить выделить дополнительно 80 млрд рублей на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Правительству <...> обеспечить направление дополнительных средств в размере 50 млрд рублей - на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 млрд рублей - на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения, — говорится в сообщении.

Отчитаться правительству необходимо до 1 августа.

Также Путин поручил кaбмину принять меры, направленные на комплексное развитие сельских территорий, включaя поддержку индивидуального жилищного строительства (в том числе путём льгoтного кредитования) и упрощение порядка предoставления земельных участков под индивидуальные жилые дома, а также «развитиe транспортной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях». По этим задачам правительство должнo отчитаться до 1 ноября.