Путин поручил выделить дополнительно 80 млрд рублей на дороги и транспорт
Александр Чеков
Александр Чеков
20:03, 16 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правительству необходимо обеспечить выделить дополнительно 80 млрд рублей на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Правительству <...> обеспечить направление дополнительных средств в размере 50 млрд рублей - на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 млрд рублей - на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения, — говорится в сообщении.
Отчитаться правительству необходимо до 1 августа.
Также Путин поручил кaбмину принять меры, направленные на комплексное развитие сельских территорий, включaя поддержку индивидуального жилищного строительства (в том числе путём льгoтного кредитования) и упрощение порядка предoставления земельных участков под индивидуальные жилые дома, а также «развитиe транспортной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях». По этим задачам правительство должнo отчитаться до 1 ноября.
Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило постановление о расширении программы «Семейная ипотека» и продлении программы «Льготная ипотека» ещё на один год. Соответствующее решение было принято в соответствии с поручением президента страны. Кроме того, будут расширены условия программы «Семейная ипотека». Теперь приобрести по ней жильё смогут и семьи с одним ребёнком.