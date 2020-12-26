Путин поручил выделить деньги на показ спектаклей и концертов в кинотеатрах

https://static.news.ru/photo/9b04fabc-48eb-11eb-bbf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил в 2021 году профинансировать трансляцию записей спектаклей и концертов онлайн и в кинотеатрах.

По данным пресс-службы Кремля, соответствующий пункт содержится в списке поручений о дополнительных мерах господдержки организаций культуры. Правительству необходимо выделить в 2021 году дополнительные средства из федерального бюджета с целью организации профессиональной высококачественной видео- и звукозаписи спектаклей и концертных программ ведущих театров страны и концертных организаций для их трансляции в виртуальных концертных залах и демонстрации в кинотеатрах.

Также кабмин должен предоставить в 2021 и 2022 годах бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидии, предназначенные для выполнения госзадания, на уровне не менее показателя 2019 года.

Российское правительство совместно с региональными властями определит объёмы и формы компенсации расходов и выпадающих доходов бюджетов субъектов страны, которые возникают из-за исполнения данного перечня поручений.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер высказался в поддержку продления действия скидки в 30% на оплату пошлин через портал госуслуг.