https://static.news.ru/photo/12697174-71a5-11ea-bad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд и Пенсионный фонд России в апреле произведут единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Победы. Соответствующее поручение ведомствам дал глава РФ Владимир Путин на фоне вспышки коронавируса нового типа (COVID-19).

Кроме того, политик дал распоряжение регионам ускорить передачу налоговым службам данных, необходимых для начала ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Срок исполнения — 10 мая 2020 года, пишет «Интерфакс».

Президент также поручил правительству определить перечень офшоров, для которых будет предусмотрен налог в размере 15% на выводимые из России дивиденды и проценты от активов.

Если договорённости об изменениях, призванных избежать двойного налогообложения, не будут достигнуты, действующие соглашения предписано расторгнуть. В документе также отмечается, что полученные бюджетом дополнительные доходы от этой меры предполагается направлять на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным.

На те же цели будут направлены поступления от налога на доходы физических лиц в размере 13% от вложений в ценные бумаги и процентов по банковским вкладам, превышающим миллион рублей.

Помимо этого, как писал NEWS.ru, Путин поручил определить перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции. Кабмину предстоит организовать постоянный мониторинг экономической ситуации.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч. В России к 29 марта зарегистрированы 1 534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.