Путин поручил уточнить критерии компаний малого и среднего бизнеса

https://static.news.ru/photo/7e6a381c-7d86-11ea-98aa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину до 30 апреля сформировать уточнённый список критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства. Данный пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы страны.

Решение принято после встречи с представителями бизнеса, которая состоялась 26 марта.

С участием представителей бизнес-сообщества проработать вопрос о совершенствовании критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в части установления зависимости предельных значений среднесписочной численности работников и дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, — сказано в поручении.

Также правительству необходимо к этому же сроку проработать вопрос о о поэтапной уплате малыми, средними и микропредприятиями, которые пострадали от пандемии COVID-19, налогов с введённой ранее отсрочкой платежей.

При этом кабмин также должен подготовить поправки в налоговый кодекс РФ. Они позволят налогоплательщикам в 2020 году включить в состав внереализационных расходов при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль расходов в виде стоимости продовольственных товаров, которые передаются благотворительным и социальным организациям на некоммерческой основе. Исключение составят алкогольная и табачная продукция.

Как писал NEWS.ru, Путин 13 апреля проведёт совещание по эпидемиологической ситуации в стране.