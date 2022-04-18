Путин поручил ускорить переход внешней торговли на рубли

Необходимо ускорить переход внешней торговли РФ на рубли и национальные валюты стран-партнёров, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическим вопросам, пишет РИА Новости. Глава государства напомнил, что недружественные страны создали сложности российским бизнесменам, затруднив логистику и проведение расчётов.

Необходимо оказать содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчёты в рублях и национальных валютах стран — надёжных деловых партнёров, — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что в нынешних реалиях российская экономика должна продвигаться вперёд гораздо более высокими темпами.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства отметил, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа в рублях, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках.

Тем временем председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил расширить перечень товаров, экспортируемых за рубли. Об этом он написал в своём Telegram-канале, комментируя указ президента России Владимира Путина о переводе оплаты газа в рубли для недружественных стран. По его мнению, за российскую валюту можно продавать зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес. Позже в Кремле подтвердили установку на расширение торговли в рублях.