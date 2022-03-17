Путин поручил содействовать производителями спортинвентаря

Правительство России должно разработать меры по оказанию содействия в получении международных сертификатов отечественными производителями спортивного инвентаря, в том числе детского. Об этом говорится в поручении президента Владимира Путина

Разработать комплекс мер по оказанию содействия в получении международных сертификатов отечественными производителями спортивного оборудования и инвентаря, предназначенных в том числе для организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей, — говорится в поручении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство под прессом постоянно нарастающих санкционных угроз по поручению президента за последние годы разработало целый ряд решений, чтобы оказывать поддержку развитию внутреннего производства и процессов импортозамещения.

Путин ранее на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко выразил уверенность в том, что РФ и Белоруссия пройдут через трудности, связанные с введёнными против них ограничениями, и приобретут больше компетенций и независимости за счёт укрепления экономического и технологического суверенитета.