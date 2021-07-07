Путин поручил сделать доступнее кредиты для МСП

Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября принять дополнительные меры по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства. Такие займы станут доступнее. Об этом говорится на сайте Кремля.

Распоряжение содержится в перечне поручений по итогам прямой линии, которая прошла 30 июня текущего года.

Принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающие в том числе повышение доступности и объёмов такого кредитования, а также увеличение охвата льготным кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что российское правительство планирует пересмотреть программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП). Государственное субсидирование банков на выдачу дешёвых займов строительным компаниям предлагается снизить втрое, максимальную сумму кредита для малого бизнеса урезать с 2 млрд до 500 млн рублей, а сроки финансирования на пополнение оборотных средств планируется сократить до одного года.