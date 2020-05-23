Путин поручил проработать тарифы на перевозку нефти для сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/ef07e0b2-9cd3-11ea-a860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин поручил проработать до 15 июня 2020 года вопрос введения специальных тарифов «Транснефти» и Российских железных дорог на перевозку нефти и нефтепродуктов на время действия сделки ОПЕК+.

Кроме того, президент попросил не прибегать к санкциями за отклонение от уровня добычи углеводородов, установленного технологическими схемами разработки месторождений. Отвечать за выполнение распоряжений будет председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на официальном сайте Кремля.

Путин также поручил правительству проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. Предполагается, что мера позволит избежать махинаций на автозаправочных станциях.

Как писал NEWS.ru, продажи бензина на российских АЗС на фоне эпидемии коронавируса и режима самоизоляции существенно снизились. Сокращение потребления составило порядка 30%. Это связано с тем, что люди стали реже выезжать на собственных машинах, «сидят дома, и, соответственно, на заправках только служебные автомобили».