Путин поручил расширить программу газификации регионов

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу газификации российских регионов. Кроме того, он распорядился продлить горизонт планирования энергетической стратегии до 2050 года, передаёт ТАСС.

Нужно расширить программу газификации российских регионов. Так изменить подходы к её реализации, чтобы распространить её на максимальное количество субъектов Федерации, населенных пунктов и домовладений, — сказал глава государства.

Что касается энергетической стратегии, то президент сделал акцент на необходимости учесть результаты сегодняшнего совещания при её подготовке. Он добавил, что стратегия должна быть утверждена до 15 сентября 2022 года.

В конце 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России газифицированы свыше 72% населённых пунктов. Он отметил, что власти смогли изменить подход к вопросу о газификации, синхронизировав действия бизнеса и регионов, облегчить процедуру подачи заявок и сократив сроки подключения для граждан и малого бизнеса. Премьер заверил, что правительство продолжит снижать издержки при строительстве газопроводов на всех стадиях от проектирования до ввода в эксплуатацию.