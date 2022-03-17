Путин поручил расширить перечень детских товаров с пониженной ставкой НДС

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры государственной поддержки отечественной индустрии детских товаров. Согласно списку поручений, глава государства распорядился расширить перечень продукции для детей, облагаемой пониженной ставкой НДС в 10%, сообщается на сайте Кремля.

Принять дополнительные меры государственной поддержки отечественной индустрии товаров для детей, включая расширение перечня товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%, — говорится в документе.

Президент также поручил кабинету министров стимулировать закупки отечественных товаров для детей за счёт бюджетных средств и оказать поддержку потребительского спроса на данные товары при реализации мер социальной поддержки семей, имеющих детей.

Путин ранее заявил, что все российские семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8–16 лет. Выплаты начнут действовать с 1 апреля, а получать их адресаты станут с мая. Он напомнил, что в России для беременных женщин и семей с невысокими доходами уже существуют выплаты, которые они получают каждый месяц. Такие меры предусмотрены и для родителей, воспитывающих детей в одиночку. Путин пообещал «делать всё для поддержки семей», поскольку это является для властей безусловным приоритетом.