Путин поручил расширить перечень детских товаров с пониженной ставкой НДС
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
18:15, 17 марта 2022
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры государственной поддержки отечественной индустрии детских товаров. Согласно списку поручений, глава государства распорядился расширить перечень продукции для детей, облагаемой пониженной ставкой НДС в 10%, сообщается на сайте Кремля.
Принять дополнительные меры государственной поддержки отечественной индустрии товаров для детей, включая расширение перечня товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10%, — говорится в документе.
Президент также поручил кабинету министров стимулировать закупки отечественных товаров для детей за счёт бюджетных средств и оказать поддержку потребительского спроса на данные товары при реализации мер социальной поддержки семей, имеющих детей.
Путин ранее заявил, что все российские семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей 8–16 лет. Выплаты начнут действовать с 1 апреля, а получать их адресаты станут с мая. Он напомнил, что в России для беременных женщин и семей с невысокими доходами уже существуют выплаты, которые они получают каждый месяц. Такие меры предусмотрены и для родителей, воспитывающих детей в одиночку. Путин пообещал «делать всё для поддержки семей», поскольку это является для властей безусловным приоритетом.