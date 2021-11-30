Путин поручил проработать возможность поставок в Европу водорода

При решении проблемы необеспеченного долга «Роснано» и переговорах с кредиторами будет найден компромисс, устраивающий все стороны. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС. По его словам, компания проводит реструктуризацию работы под контролем правительства России.

Ведутся определённые переговоры с кредиторами. Уверен, будут компромиссы, устраивающие все стороны, — сказал Силуанов. Ранее политолог Марат Баширов сообщил, что госкомпания «Роснано», ранее возглавляемая Анатолием Чубайсом, находится на грани банкротства....