Путин поручил проработать возможность поставок в Европу водорода
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
14:24, 30 ноября 2021
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Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» проработать возможность поставок в Европу метано-водородной смеси. Как отмечается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания по климатической политике, соответствующий доклад необходимо предоставить до 1 июня 2022 года. Экспорт водорода предлагается осуществлять на базе действующих трубопроводов.
Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» при участии МИД России проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании такого водорода соответствующим требованиям таксономии Европейского союза, — говорится в документе.
Ответственными за исполнение поручения назначены вице-премьер РФ Александр Новак, глава МИД России Сергей Лавров и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
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