Путин поручил проработать субсидирование кредитов для строительных компаний

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Жалобы от аптек на поставщиков на завышение цен на лекарственные препараты отсутствуют. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее СМИ сообщали, что рост цен в аптеках доходит до 15%, в том числе на жизненно важные лекарства. Антимонопольное ведомство таких жалоб не получало, — цитирует ТАСС сообщение ФАС. При...