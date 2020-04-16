Путин поручил проработать субсидирование кредитов для строительных компаний

https://static.news.ru/photo/efc9e404-7ff6-11ea-9228-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти намерены субсидировать процентную ставку по кредитам для компаний, которые занимаются строительством и сохранят занятость, а также возьмут на себя обязательства избежать долгостроев. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин.
На совещании в формате видеоконференции, посвящённом ситуации в строительной сфере, Путин дал соответствующее поручение кабмину.
Правительству подготовить комплекс мер, которые повысят доступность банковских кредитов для компаний строительной отрасли. Предлагаю в этом случае также субсидировать процентную ставку, — цитирует Путина ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что субсидии достанутся тем компаниям, которые смогут сохранить занятость. При этом такие строительные организации, продолжил Путин, должны взять на себя завершение возведения домов, которые планировалось ввести в эксплуатацию в 2020-2021 годах, чтобы «избежать появления так называемых долгостроев».
Как писал NEWS.ru, ранее Путин поручил добавить 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков.