Путин поручил продолжить «обеление» российской экономики

https://static.news.ru/photo/0eda1320-c4e7-11ea-98b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работу по повышению прозрачности и «обелению» экономики России необходимо продолжить, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, поддержку во время пандемии коронавируса в приоритетном порядке получают предприниматели, работающие «в белую», соблюдающие все нормы законодательства и заботящиеся о своих сотрудниках.

Такая линия на обеление и повышение прозрачности нашей экономики обязательно должна быть продолжена, — сказал глава государства во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что возможность работать цивилизованно и в любой ситуации рассчитывать на помощь государства — в интересах самих россиян и бизнеса.

Путин также поручил продолжить работу по расчистке нормативной базы от устаревших пунктов и правил во всех сферах. Он уточнил, что к настоящему моменту правительство уже перевело около трети действующих норм и правил в строительной отрасли в разряд рекомендаций.

Поддерживаю! Но хочу сказать: такую расчистку обязательно нужно вести дальше, по всем направлениям экономической жизни, — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что при устранении бюрократических препятствий в строительной сфере необходимо действовать ещё более энергично и решительно, но не забывая о качестве и безопасности сооружений.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин сообщил, что особое внимание на региональном уровне следует уделить созданию комфортной атмосферы для работающих россиян. При этом, отметил глава государства, задача в равной степени относится к чиновникам в крупных городах и в небольших провинциальных поселениях.