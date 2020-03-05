Снизить до 10% ставки налога на добавленную стоимость при реализации продуктов переработки кормовых культур поручил правительству президент России Владимир Путин.
Документ
Представить предложения <...> по снижению до 10% размера налоговой ставки, — говорится в тексте поручения.
Кроме того, поручено подготовить предложения, связанные с предоставлением фермерам права применения нулевой ставки по налогу на прибыль в отношении деятельности, связанной с реализацией продукции, переработанной третьими лицами.
Как писал NEWS.ru, правительство вернулось к дискуссии о снижении страховых взносов для работодателей — с 30 до 23–25%. При ставке 23%, как ожидается, сократится налоговая нагрузка на все отрасли. Больше всего от снижения страховых взносов должны выиграть отрасли, ориентированные на внутренний спрос и с высокой долей расходов на оплату труда. Снижение страховых взносов обойдётся казне, в зависимости от ставки, в 1,2–1,75 трлн рублей. При снижении ставки на 1% недополученные доходы составят около 250 млрд рублей. Однако столько же выиграет экономика.
Добавьте наши новости в избранные источники