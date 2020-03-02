https://static.news.ru/photo/9b694a12-5cab-11ea-8203-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин обратился с поручением к правительству РФ. Он заявил о необходимости разработки единой системы мониторинга нацпроектов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации... обеспечить создание единой информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и её интеграцию с соответствующими государственными и ведомственными информационными системами, — говорится в документе.

Помимо этого, правительству поручено разработать методические рекомендации по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов.

Также Путин ожидает от правительства новых предложений по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих включение в объемы софинансирования при планировании и предоставлении субсидий.

NEWS.ru информировал ранее, что для нацпроектов могут ввести целевой показатель по закупкам товаров из РФ. О такой необходимости заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.