Российский лидер Владимир Путин обратился с поручением к правительству РФ. Он заявил о необходимости разработки единой системы мониторинга нацпроектов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на
Правительству Российской Федерации... обеспечить создание единой информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и её интеграцию с соответствующими государственными и ведомственными информационными системами, — говорится в документе.
Помимо этого, правительству поручено разработать методические рекомендации по организации участия органов местного самоуправления в реализации региональных проектов.
Также Путин ожидает от правительства новых предложений по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих включение в объемы софинансирования при планировании и предоставлении субсидий.
NEWS.ru информировал ранее, что для нацпроектов могут ввести целевой показатель по закупкам товаров из РФ. О такой необходимости заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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