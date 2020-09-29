Путин поручил правительству пресечь бесконтрольный вывоз древесины

https://static.news.ru/photo/c9c75e7e-02f7-11eb-bf1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил кабинету министров заняться пресечением бесконтрольного вывоза необработанной древесины.

Глава государства заявил, что необходимо проработать законодательную и нормативную базу для решения соответствующих задач. По его словам, бесконтрольному вывозу древесины нужно поставить «жёсткий заслон».

Как заметил президент, в борьбе с незаконной вырубкой лесов стоит принять качественно новые меры. Он сказал, что правительство регулярно борется с такими преступлениями, однако просто выполнять эту работу недостаточно. Новые подходы должны быть более современными, эффективными и результативными.

Кабмин по поручению Путина должен представить доклад, посвящённый декриминализации лесной отрасли и пресечению недобросовестной конкуренции с целью укрепления российского производства на внешних рынках. Российский лидер ждёт от правительства конкретных предложений по решению ключевых проблем лесного хозяйства страны.

Главной из них Путин назвал недостаточный объём и качество лесохозяйственных мероприятий, призванных сберечь леса и обеспечить их защиту и воспроизводство.

Ресурсов — как финансовых, так и кадровых — на решение этих задач хронически не хватает, что напрямую сказывается на состоянии лесов и перспективах отрасли, — цитирует ТАСС президента.

Как писал NEWS.ru, взять на постоянный контроль вопрос качества школьного питания поручил Роспотребнадзору президент Владимир Путин.