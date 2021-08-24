Путин поручил правительству добиться качественного роста экономики

Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ добиться того, чтобы рост экономики страны приобрёл качественный и долгосрочный характер. Об этом сообщает ТАСС.

Важно, чтобы после этапа восстановления, а он практически уже завершён, в целом мы на правильном пути, практически всё сделано с точки зрения восстановления, но важно, чтобы не наступила пауза, — сказал глава государства.

Он отметил, что необходимо сделать так, чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места. Кроме того, российский лидер заявил , что медицинская реабилитация в России должна стать современной и доступной.

Ранее сообщалось, что на выплаты пенсионерам и военнослужащим в стране будет выделено около 500 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1». Он уточнил, что деньги на выплаты будут выделены из дополнительных доходов бюджета РФ, которые в этом году составят около 1,6-1,7 трлн рублей. По его словам, экономика развивается более высокими темпами, чем предполагалось, и это сказывается в том числе на доходах бюджета.