Путин поручил правительству дать отсрочку малому и среднему бизнесу

Президент России Владимир Путин распорядился предоставить отсрочку по уплате страховых взносов предприятиям малого и среднего бизнеса, которые прекратили работу из-за пандемии. Соответствующее поручение он направил в правительство.
Правительству Российской Федерации принять решения, включая внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие предоставление налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, отсрочки уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на шесть месяцев, — говорится в документе.
Ответственным за поручение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок исполнения до 30 апреля.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин из-за пандемии коронавируса распорядился приостановить течение «срока действия» паспортов.
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