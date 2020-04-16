Путин поручил правительству дать отсрочку малому и среднему бизнесу

Более 900 млрд рублей могут быть перераспределены в бюджете Министерством финансов РФ для финансирования «второго пакета» мер по поддержке российской экономики.

Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на один из обсуждаемых правительством вариантов финансирования. По её данным, общий план господдержки составляет 1,5 трлн рублей. Из них 740 млрд рублей выявлено в...