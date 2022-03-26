Путин поручил подготовить программу субсидирования по кредитам застройщикам
Сергей Попов
Сергей Попов
10:13, 28 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент Владимир Путин поручил разработать программу субсидирования процентной ставки по кредитам застройщикам. Она должна быть подготовлена к 31 марта, сообщили в Кремле.
Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить разработку программы субсидирования процентной ставки по кредитам, предоставляемым застройщикам в рамках реализации механизма проектного финансирования, — говорится в перечне поручений президента по итогам совещания с правительством.
Ответственными за выполнение данного поручения главы государства являются премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Ранее сообщалось, что из-за кризиса, связанного с проведением спецоперации на Украине, около 40% российских компаний строительной отрасли заморозили на неопределённое время возведение жилья, офисов и логопарков. Причина заключается в резком росте цен на стройматериалы и сокращении финансирования. По данным СМИ, в результате объёмы строительства жилья в России могут снизиться на 20%, а коммерческой недвижимости — на 40%.