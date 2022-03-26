Путин поручил подготовить программу субсидирования по кредитам застройщикам

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Итальянская нефтегазовая группа Eni не будет оплачивать поставки российского газа в рублях, так как не имеет для этого возможности, заявил на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ глава компании Клаудио Дескальци. По его словам, которые приводит ТАСС, российское требование не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчёты в евро, и не может быть выдвинуто в одностороннем порядке. Будущие поставки газа могут оказаться под вопросом.

Для такого изменения должно быть соглашение. <...> Да, сейчас газ из России поступает в Италию через территорию Украины. Но мы не уверены насчёт поставок в будущем, если честно, — заключил...