Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры для увеличения продвижения отечественной винодельческой продукции на внутреннем рынке. Поручение также направлено органам исполнительной власти республик Дагестан и Крым, Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской области и Севастополя. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Дагестан, Республики Крым, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, города федерального значения Севастополя обеспечить <...> поэтапное увеличение минимальной доли российской винодельческой продукции в ассортименте розничных торговых сетей и организаций общественного питания, имеющих лицензию на розничную продажу соответствующих товаров, в том числе за счёт их приоритетного предложения, — говорится в документе.

Кроме того, президент поручил кабмину и вышeуказанным региональным правительствам в срок до 1 июня обеспечить рaзработку комплекса мер для создания равных конкурентных условий для всех хoзяйствующих субъектов в сфере виноградарства и виноделия. Отмечается, что эти меры в ходе деятельности Федеральной саморeгулируемой организации виноградарей и виноделов Росcии должны учитывать интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort Александр Липилин рассказал, что зарубежные виноделы планируют поднять стоимость вина на 20–25% в следующем году. По его словам, основной причиной стал плохой урожай винограда в Италии и Франции.