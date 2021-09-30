Путин поручил наделить ЦБ полномочиями по ограничению выдачи кредитов

Президент РФ Владимир Путин дал правительству ряд поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, которое состоялось 28 сентября. Так, он поручил наделить Банк России полномочиями ограничивать объёмы необеспеченных потребкредитов, а также уточнить основные параметры прогноза социально-экономического развития страны. Об этом сообщается в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Правительству РФ совместно с Госдумой и Банком России обеспечить принятие федерального закона, наделяющего Банк России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объёмы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели, — говорится в перечне.



Это требование должно быть выполнено до 1 декабря 2021 года, ответственными за его выполнение президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Госдумы Вячеслава Володина и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Кроме того, Путин распорядился проанализировать кредиторскую задолженность государственных медицинских организаций и своевременно предупреждать её возникновение в дальнейшем.

Мишустин также назначен ответственным за уточнение основных параметров прогноза социально-экономического развития страны и оценку изменения основных параметров федерального бюджета 2022–2024 годов. Эту задачу президент поручил выполнить до 4 февраля 2022 года.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть целесообразность повышения порога, при котором можно инвестировать средства Фонда национального благосостояния, с 7% до 10% ВВП. Коснувшись вопроса повышения налогов в сфере добычи полезных ископаемых, Путин отметил, что это не должно сказаться на доходах региональных бюджетов. Он поручил кабмину предусмотреть для некоторых регионов постепенное снижение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Ранее правительство поддержало инициативу Центробанка по ограничению выдачи кредитов россиянам, отметив, что эту меру следует вводить только в отношении необеспеченного потребительского кредитования. В отзыве правительства на соответствующий законопроект сказано, что депутаты должны подробно обосновать необходимость наделения ЦБ правом вводить ограничения на количество кредитов, выдаваемых населению.