https://static.news.ru/photo/cc70a39e-5cb0-11ea-97cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Российский президент поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину найти источники финансирования для ремонта ветхого жилья.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Поручение президент дал правительству, его председателю, а также рабочим группам Госсовета РФ. Предложения о том, кто может стать такими источниками, должны быть подготовлены до 1 июля 2020 года.

Правительству подготовить при участии рабочих групп Государственного совета РФ и представить предложения об источниках и механизмах дополнительного финансирования мероприятий, направленных на реализацию программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с высокой степенью износа, — говорится в сообщении.

Также Путин поручил подготовить предложения по финансированию инженерной подготовки тех территорий, на которых будут строиться новые дома в рамках федерального проекта «Жилье», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство выделит из бюджета дополнительные 10 млрд рублей на программу по развитию жилищного строительства в регионах в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.