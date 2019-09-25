https://static.news.ru/photo/af48fb96-dfa5-11e9-a994-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дмитрий Медведев Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву обратить внимание на проблему рентабельности предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Это необходимо, чтобы избежать накопления бюджетной задолженности, подчеркнул глава государства на совещании с членами правительства.

Без решения этого вопроса [о рентабельности] мы постоянно будем генерировать проблемы, связанные с задолженностью предприятий ВПК, — отметил российский лидер, слова которого приводит ТАСС .

Политик добавил, что этот вопрос уже был предметом обсуждения на комиссии по ВПК. Обращаясь к премьеру, он указал на то, что «нужно к этому вернуться».

Помимо этого, на совещании, как писал News.ru, президент заявил о необходимости уже в будущем году обеспечить прирост инвестиций в основной капитал в два с половиной раза — с текущих 2% до 5%. Это позволит увеличить рост ВВП в 2021 году более чем на 3%.