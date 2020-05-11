Путин поручил кабмину разработать план восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/0c8580e8-9362-11ea-9a8c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров представить общенациональный план действия по восстановлению экономики.

Документ должен быть представлен к 1 июня. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. Согласно ему, план должен быть разработан совместно с властями регионов, а также с представителями бизнес-сообществ, передаёт ТАСС.

Представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, — говорится в распоряжении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Российская академия наук разрабатывает оптимальный для экономики метод снятия ограничительных мер против распространения коронавируса. Специалисты РАН хотят выработать модель, при которой здравоохранительная система избежит нагрузки.