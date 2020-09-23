Путин поручил кабмину найти ресурсы на развитие дорожного строительства

https://static.news.ru/photo/856ada70-fd94-11ea-9990-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину найти дополнительные ресурсы на развитие дорожного строительства в ближайшие три года. Также глава государства призвал активнее использовать инфраструктурные облигации в этой сфере.

На встрече с членами Совета Федерации 23 сентября Путин отметил, что формирование качественной дорожной сети — это ключевой фактор в деле обустройства территорий и создания благоприятных условий для жизни граждан.

Прошу правительство проработать вопрос изыскания дополнительных ресурсов для дальнейшего развития дорожного строительства в 2021-2023 годах, а также шире использовать внебюджетные средства и прежде всего направить на крупные проекты инфраструктурного развития агломераций средства, привлеченные через инфраструктурные облигации, — заочно обратился к министрам президент

Как передавал NEWS.ru, Путин посчитал оправданным повышение ряда налогов. По словам главы государства, такая мера должна повысить эффективность российской фискальной системы. Ранее правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении НДФЛ до 15% для граждан, уровень доходов которых превышает 5 млн рублей в год. Также кабмин намерен пересмотреть льготы в сфере ТЭК, увеличить плату за природные ресурсы и индексировать акцизы на табак.