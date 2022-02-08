Путин поручил кабмину изучить альтернативу природному газу в регионах

Президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации определить субъекты, в которых природный газ не может быть основным источником энергии, и представить предложения о расширении использования альтернативных экологичных источников энергии с учётом их экономической эффективности. Как сказано в перечне поручений на сайте Кремля, это необходимо сделать до 1 сентября 2022 года.

Представить предложения о мерах, направленных на расширение использования в субъектах Российской Федерации <...> альтернативных экологичных источников энергии, <...> предусмотрев источники финансирования указанных мер, — говорится в тексте поручения.

Ранее сообщалось, что Счётная палата в 2022 году проверит готовность России к глобальному переходу на углеродную нейтральность. Аудиторы проанализируют долгосрочное влияние этого процесса на российскую экономику, бюджет и рынок труда.Также предполагается оценить влияние декарбонизации мировой экономики на отечественный топливно-энергетический комплекс и исследовать перспективы развития российской атомной отрасли в условиях энергоперехода.

Частью анализа станет аудит системы мониторинга и учёта лесных ресурсов России. Ещё одним из конкурентных преимуществ страны может стать развитая атомная энергетика, однако перспективы этого направления будут во многом зависеть от того, признают ли её экологически чистой в глобальном масштабе.