Путин поручил изучить налог на прибыль корпораций

Президент России Владимир Путин призвал правительство внимательно изучить планы введения минимального корпоративного налога на Западе. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идёт о налоге на прибыль корпораций в 15%. Он
Путин призвал руководителя ФНС Даниила Егорова и председателя правительства Михаила Мишустина проработать эту тему с учётом национальных интересов России.
Я, конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы, — подчеркнул глава государства.
Ранее Министерство финансов США предложило ввести мировой налог на прибыль корпораций в размере не менее 15%. Минфин США озвучил своё предложение участникам переговоров по международной налоговой архитектуре.