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Экономика

Путин поручил изучить налог на прибыль корпораций

15:41, 17 июня 2021
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин призвал правительство внимательно изучить планы введения минимального корпоративного налога на Западе. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идёт о налоге на прибыль корпораций в 15%. Он напомнил, что данный вопрос обсуждался с американским лидером Джо Байденом и с коллегами из других стран.

Путин призвал руководителя ФНС Даниила Егорова и председателя правительства Михаила Мишустина проработать эту тему с учётом национальных интересов России.

Я, конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы, — подчеркнул глава государства.

Ранее Министерство финансов США предложило ввести мировой налог на прибыль корпораций в размере не менее 15%. Минфин США озвучил своё предложение участникам переговоров по международной налоговой архитектуре.

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