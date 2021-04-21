«Не надо тут всех пугать »: Путин высказался о госрегулировании цен

https://static.news.ru/photo/8584a52e-a288-11eb-b659-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти не будут директивно устанавливать цены на продовольственные товары. Задача правительства заключается в том, чтобы управлять ситуацией с помощью рыночных механизмов, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По его словам, кабмину необходимо сформировать долговременные условия, которые смогут обеспечить предсказуемость цен и насыщение внутреннего рынка.

Никто не говорит, что мы директивы на цены будем устанавливать, не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать, — сказал Путин.

Он указал на то, что существующие рыночные рычаги регулирования важно задействовать вовремя и в том объёме, который необходим, а также в полной мере соответствует определённой ситуации в экономике.

Среди таких мер, уточнил российский лидер, поддержка социальной сферы через снижение рисков ведения бизнеса и стимулирование инвестиционной активности.

В декабре 2020 года кабмин объявил комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Среди них были соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Договорённости были рассчитаны до апреля 2021 года.

Впоследствии Министерство промышленности и торговли выступило против продления государственного регулирования цен на продукты. Соглашения было решено продлить, но с условием дальнейшего поэтапного ослабления госрегулирования.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Главная тема выступления — это, прежде всего, внутренние вопросы. Тему обозначил глава государства в начале своей речи.