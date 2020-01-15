Речь президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием была на редкость полной сюрпризов и надежд на будущие изменения в экономике страны и жизни россиян. Вокруг выступления ходили слухи и много говорилось, что глава государства объявит целый пакет социальных мер по поддержке доходов населения и решению проблем с бедностью в стране. Что в итоге и произошло.

Сама по себе бедность в РФ действительно по оценкам многих экспертов находится за гранью допустимого. И это несмотря на то, что за последние 20 лет основные макроиндикаторы уверенно росли: в реальном выражении в 2 раза, а в долларовом — практически в 10 раз. Но важно подчеркнуть, что увеличение происходило с крайне «низкого старта».

Во что же упирается рост доходов в России? Прежде всего, речь идёт о столь ожидаемом подъёме производительности труда, но прорыва здесь вряд ли стоит ожидать в перспективе ближайших лет. А какие-либо положительные сдвиги будут лишь при технологической революции во всём мире. Но дальше виртуальной реальности пока продвижения нет.

Сами по себе изменения настроек экономики способны пока что дать лишь локальный эффект улучшения. Однако Владимир Путин уверен, что РФ способна предоставить свой внутренний ответ. Так, на этот раз глава государства заявил о том, что российские банки (и не только с госучастием) должны как можно активнее включаться в программу льготной ипотеки. Пока что только на Дальнем Востоке, но вариант получить жилищный заём под 2% для ещё большего числа наших граждан выглядит весьма заманчиво.

Путин на этот раз выглядел практически волшебником, пообещав поддержку молодых семей, мечтающих о детях. Нас ожидают дополнительные решения по маткапиталу, который увеличат на 150 тысяч до 616 тысяч рублей. Кроме того, его будут начислять уже при рождении первенца, однако сумма пока не объявлена, эти лишь вопрос времени. Да и сама программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года.

К тому же, президент предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет с 1 января текущего года, таким образом, продлив действие пособий на четыре года.

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Не обошёл президент и тему инфляции — она остаётся у нас на предсказуемо низком уровне. По итогам 2019-го она составила 3%, что тем не менее, ниже установленного ориентира в 4%. Прирост же инвестиций в Россию с текущего года должен составлять как минимум 5% в год, для этого у нас необходимо запустить «новый инвестиционный цикл», чтобы в 2021 году темпы роста ВВП страны были выше мировых. Для такой динамики необходимо серьёзным образом нарастить вложения «в создание рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности и сельского хозяйства».

В вопросах отношения к бизнесу глава государства вновь подошёл с позиции дарителя. По его словам, в 2020 году необходимо завершить реформирование системы контроля и надзора за бизнесом, сделав таким образом работу предпринимателей намного удобнее и проще. Однако как это всё будет реализовано на практике с учётом настолько любимой в нашей стране бесхозяйственности?

По словам президента, важнейшей задачей правительства и Центробанка будет создание условий для роста реальных доходов населения. Помочь в выполнении намеченного должен «устойчивый макроэкономический фундамент».

Регионам же страны из федерального бюджета будет компенсировано две трети их выпадающих доходов от применения инвестиционных налоговых вычетов. Речь идёт о трехлетней льготе по налогу на прибыль, которой субъекты Федерации пользуются редко. И здесь всё довольно ясно, так как региональные бюджеты попросту теряют поступления.

Что же. Государство, прежде всего, должно защищать своих граждан от внутренних и внешних вызовов и угроз. Но надо ли при этом кормить с ложечки население, как это было в годы социализма у нас в стране? Ведь каждый должен зарабатывать себе на жизнь сам и, увы, на старость теперь — тоже. В нынешней же программе выступления президента явно прослеживались даже не нотки, а целая нотная палитра для улучшения рейтинга доверия граждан и снижения напряжения в обществе, вызванного пенсионной реформой и поднятием НДС до 20%.

И если даже Путин и волшебник, то главное, о чём стоит помнить, что ни в одной экономике мира сказок с чудесами не бывает.