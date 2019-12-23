https://static.news.ru/photo/dea0a41c-2590-11ea-89b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/ZB/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин пообещал аграриям на встрече в Адыгее проработать вопрос о способах компенсации расходов на электричество. Он предположил, что это могут быть гранты или субсидии.

Это нужно обсуждать. Это дополнительно нужно тогда ещё одну меру поддержки сельскому хозяйству. Надо всё это посчитать или изобрести другие инструменты, — цитирует ТАСС Путина.

По словам президента, рыночное ценообразование подразумевает, что «чем больше напряжение, тем дешевле, чем меньше напряжение, тем дороже».

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Чёрного моря — это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость этого проекта. Президент подчеркнул, что в Геленджик за сезон приезжает от 4 до 5 млн человек, часть из них с удовольствием поехали бы и в Сочи, но из-за трудной автомобильной дороги многие на это не решаются. Путин обратил внимание главы Минтранса Евгения Дитриха, что многие европейские страны убрали железные и автомобильные дороги от побережья, и выразил уверенность, что новая железная дорога от Геленджика до Сочи себя окупит.